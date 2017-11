ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS»

By Zησοπούλου Bούλα on 07/11/2017

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με τη Marathon Data Systems, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:



«Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητήριο / Πρώην Νομαρχία) στην Κοζάνη.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 10:00 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφή Συμμετεχόντων.



10:30 – 11.00 Η Ενιαία πλατφόρμα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και οι Εφαρμογές της.

11.00 – 12.00 Eφαρμογές ArcGIS Desktop.

– Η Νέα Εφαρμογή του Desktop λογισμικού για εισαγωγή (αρχεία excel,txt, shapefiles, CAD, κ.λ.π.), απεικόνιση, διαχείριση και ανάλυση Χωρικών δεδομένων – ArcGIS Pro

– Εισαγωγή δεδομένων με χρήση της τεχνολογίας Drones (Drone2Map for ArcGIS)

– Διασδιάστατη και Τριασδιάστατη Απεικόνιση δεδομένων





12:00 – 12:45 Εφαρμογές για το Πεδίο (Apps for the Field)

– Οργάνωση και Συντονισμός ομάδων εργασίας πεδίου (Workforce for ArcGIS)

– Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πεδίο (Collector for ArcGIS)

– Δημιουργία έξυπνων ερωτηματολογίων για μελέτες (Survey for ArcGIS)





12:45 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 13:45 Δημιουργία Γεωπύλης Γεωγραφικών Δεδομένων

– Live παράδειγμα

– Προτεινόμενες Εφαρμογές Γεωπύλης δεδομένων

– Απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Geoevent)

– Εύκολη στατιστική ανάλυση δεδομένων με εντυπωσιακά γραφήματα (Insights for ArcGIS)





13:45 – 14:30 Εφαρμογές WEB

– Παρουσίαση cloud πλατφόρμας ArcGIS Online

– Δημιουργία web και mobile εφαρμογών χωρίς προγραμματισμό. (Web AppBuilder for ArcGIS, Esri Story Maps)