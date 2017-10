Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της Χώρας!

By Zησοπούλου Bούλα on 30/10/2017

Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, χιλιάδες εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018, τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράσης της χώρας!

Φαίνεται ακατόρθωτο; Κι όμως, το 2017 συντονίστηκαν 109.000 εθελοντές, το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό ρεκόρ των 150.000 εθελοντών, σε μια ημέρα εθελοντικών δράσεων με επίκεντρο το περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη δράση οργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές, νέα παιδιά με όρεξη και πάθος για δημιουργία, πολλοί από τους οποίους αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από τα σχολεία, τα οποία ξεχωρίζουν κάθε χρονιά με εντυπωσιακή συμμετοχή.

Η ημερομηνία της πανελλήνιας δράσης ανακοινώθηκε μέσα από το κόκκινο λεωφορείο ”CitySightSeeing Hop-On Hop-Off Athens”, σε μια διαδρομή γεμάτη νεολαία και εμπνευσμένους εθελοντές, καθώς η θεματική της φετινής δράσης είναι ‘’Νεολαία και Πανεπιστήμια’’. Στόχος είναι να συμμετέχει δυναμικά άλλο ένα ενεργό και πολλά υποσχόμενο κομμάτι της κοινωνίας μας, οι νέοι. Συνεπιβάτης στο εθελοντικό όνειρο του Let’s do it Greece, και η παγκόσμια πρωταθλήτρια του τένις, Λένα Δανιηλίδου, η οποία δήλωσε: “ Είναι τιμή μου να ενώσω το εθελοντικό όνειρο του Let s do it Greece με τον αθλητισμό και δη του τένις. Σήμερα ανοίξαμε την πύλη στο αύριο γιατί η κάθε αλλαγή μας ανήκει, μας ενώνει και έχει την δύναμη να σπάσει τα τετριμμένα. Ας αρχίσει το ταξίδι μας!”

Σε αυτή την οικογένεια, είμαστε όλοι ευπρόσδεκτοι! Τα όνειρά μας, οι προσδοκίες μας, η δύναμη που έχουμε να ομορφύνουμε τον κόσμο γύρω μας. Κι αν πιστεύεις ότι η συμβολή σου είναι ασήμαντη, θυμήσου ότι oι μεγάλες αλλαγές ξεκινάνε από τις πιο μικρές, τις πιο απλές ιδέες. Μπες λοιπόν, στο www.letsdoitgreece.org, δήλωσε συμμετοχή, και στις 29 Απριλίου γίνε η αλλαγή που περιμένεις!

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το νέο βίντεο προώθησης της δράσης