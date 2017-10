Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου M3P

By Zησοπούλου Bούλα on 27/10/2017

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου M3P (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks) συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων του έργου στην πόλη Μέχελεν του Βελγίου στις 17 και 18 Οκτωβρίου καθώς επίσης παρουσίασε και το έργο M3P σε εθνικό επίπεδο συμμετέχοντας στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μεταξύ 20 και 22 Οκτωβρίου2017.

Το έργο M3P (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks) στοχεύει στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων για τη βελτίωση της επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, την προώθηση της χρήσης τους σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις και τη μείωση των αναγκών για την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά αυτών. Επιπλέον στόχος του έργου είναι να αποδείξει τη χρησιμότητα (όφελος και προστιθέμενη αξία) μιας ψηφιακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή, χρήση και εκμετάλλευση βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται σε μια τοπική περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα των βιομηχανικών διεργασιών μέσω της αύξησης της χρήσης των αποβλήτων στην ίδια την περιοχή και την μικρότερη εξάρτηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων τους.

Στην συνάντηση του έργου συζητήθηκε λεπτομερώς η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και ειδικότερα το κύριο παραδοτέο του που θα είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντιστοίχησης υλικών για την ανάπτυξη της βιομηχανικής συμβίωσης των επιχειρήσεων στις περιοχές των εταίρων και επομένως και στη Δυτική Μακεδονία. Η πλατφόρμα θα δοθεί στους εταίρους για την δοκιμαστική της λειτουργία μέσα στον Δεκέμβριο και από τις αρχές του 2018 θα είναι διαθέσιμη και στις επιχειρήσεις.

Το έργο M3P και οι δράσεις τους παρουσιάστηκαν επίσης στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας, που διοργανώθηκε στην Πάτρα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνδιοργανωτές τα Τμήματα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, ΑΠΘ, Παν/μίου Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ, Παν/μίου Κρήτης και το Τμήμα Περιβάλλοντος Παν/μίου Αιγαίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 20 με 22 Οκτωβρίου 2017.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως κύριοι ομιλητές σε θέματα αιχμής της πράσινης χημείας και της βιώσιμης ανάπτυξης.