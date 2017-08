Διεθνές Σεμινάριο Μουσικής Κοζάνης 2017 – Παρασκευή 25 Αυγούστου

Κώστας Λούκος, πιάνο Ο Κώστας Λούκος γεννήθηκε στην Κύπρο και άρχισε μαθήματα πιάνου στην Αθήνα σε μικρή ηλικία μέ τήν Φόνη Φλουδοπούλου. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο κοινό σε ηλικία 8 ετών. Μετά συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών στην αρχή με τη Ζωή Αγελάστου, και αργότερα με τον Γιώργο Αρβανιτάκη, απ’ όπου και αποφοίτησε με Άριστα και Πρώτο Βραβείο παμψηφεί. Στή συνέχεια μελέτησε μέ τήν διακεκριμένη διεθνούς φήμης Ελληνίδα πιανίστα Λίτσια Καλαφάτη. Διδάσκει πιάνο από το 1989 σε μερικά από τα σημαντικότερα Ωδεία τής Αθήνας (σήμερα στο Εθνικό Ωδείο και στο Ελληνικό Ωδείο), έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια πιάνου, έχει ηχογραφήσει στην ΕΡΑ 1 ενώ από το φθινόπωρο 2006 και μέχρι τον Απρίλη 2007 παρουσίαζε ραδιοφωνική εκπομπή στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ («Όλα τα πρωινά του Τρίτου»), καθώς και την απογευματινή εκπομπή «Ένα πιάνο για όλες τις εποχές». Έχει εμφανισθεί ως σολίστ σε διάφορες συναυλίες, ρεσιτάλ, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κλπ με μεγάλη επιτυχία. Σε ρεσιτάλ του στο Μέγαρο Μουσικής ο διακεκριμένος μουσικολόγος και μουσικοκριτικός Γιώργος Λεωτσάκος έγραψε: «…Καθηλωθήκαμε από τον πρώτο φθόγγο της μπετοβενικής «Απασσιονάτα» ως τον τελευταίο της άριας των «Παραλλαγών Γκόλντμπεργκ» του Μπάχ, μοναδικό «μπίς».Η φλόγα του ασυνήθιστα πηγαίου και όμως μελετημένου ως την παραμικρότερη απόχρωση μουσικού του οραματισμού είναι τόσο ισχυρή ώστε κάποτε διακυβεύει την αναμφισβήτητη στερεότητα της τεχνικής του: ο Λούκος τα παίζει όλα…κερδίζοντας το παιχνίδι της μεγάλης ερμηνείας. Ρωμαλέο «άγγιγμα», άξιο για αιθέριες ηχητικές-εκφραστικές διαφοροποιήσεις, αδρότατα «κιαροσκούρο» δυναμικής, εναλλαγές φωτός-σκότους. … Αξέχαστη βραδυά…» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30/05/2004) Το 1999 ηχογράφησε το μνημειώδες έργο του Johann Sebastian Bach “Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ”. Η ηχογράφηση αυτή – που έχει κυκλοφορήσει σε cd – έγινε δεκτή με ενθουσιώδεις κριτικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:.. «(ο δίσκος σου αυτός) αποτελεί μεγάλο επίτευγμα ……σου αξίζουν συγχαρητήρια διότι είναι μια ηχογράφηση που εκφράζει αξιοσημείωτη ευφυΐα και διεισδυτική αντίληψη της δομής, που δεν είναι πάντα παρούσα σε άλλες ερμηνείες. Επίσης κατορθώνει να εκφράσει μια συγκινητική ψυχική διάσταση καθώς και μια ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια η οποία δεν θα περάσει απαρατήρητη απο τον ακροατή. ……Είναι τιμή μου να έχω τώρα την ερμηνεία σου των «Παραλλαγών Γκόλντμπεργκ» στην συλλογή μου.» (John P. L. Roberts, Kαθ. του Τμήματος Μουσικής του Πανεπιστημίου του Calgary, τ. Δ/ντής του τμήματος μουσικής του Κρατικού Ραδιοφώνου του Καναδά (CBC Radio), πιανίστας, και στενότατος φίλος του μεγάλου Καναδού πιανίστα Glenn Gould). «Η περίπτωση δικαίως μπορεί να εμφανισθεί ως μοναδική:Ενας «άγνωστος» πιανίστας πρωτοεμφανίζεται στη δισκογραφία … εκπλήσσοντας με την έξοχη ερμηνεία του σε ένα έργο (Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ) εμβληματικό στην παγκόσμια φιλολογία της μουσικής για πληκτροφόρο όργανο. …η νέα ελληνική ερμηνεία εκπέμπει μιάν ακαταμάχητη γοητεία.. …Ακριβώς όπως αντιμετωπίζει με θαυμαστό τρόπο, το αριστούργημα του Μπάχ ο Κώστας Λούκος » (Γιώργος Μονεμβασίτης, ΔΙΦΩΝΟ, 10/2001) «Συγχαρητήρια για τα προγράμματα, και είμαι σίγουρος ότι έπαιξες πανέμορφα, όπως ακριβώς κάνεις στο υπέροχό σου CD με τις Goldberg!…» (Απόσπασμα e-mail τον Δεκέμβριο 2002 του Jed Distler, έγκριτου διεθνούς φήμης μουσικοκριτικού και τακτικού συνεργάτη (reviewer) των παγκόσμιας κυκλοφορίας περιοδικών κλασσικής μουσικής Grammophone και International Piano Quarterly). «…Ελαβα το υπέροχο CD σου με τις παραλλαγές Goldberg την περασμένη εβδομάδα, και το έχω άκουσει πολλές φορές από τότε. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια εντυπωσιακή ερμηνεία στο σύνολο της, και ελπίζω να τις παίξεις στην εκδήλωση που οργανώνεις. Παρατήρησα πως πολλές απόψεις της δομής και των λεπτομερειών της ερμηνείας σου οφείλουν κάτι στην ερμηνεία του Gould στην ηχογράφηση του 1981: -να υποθέσω ότι αυτό έγινε σκόπιμα?-ήταν ένα είδος απόδοσης φόρου τιμής? Σίγουρα είναι μια ερμηνεια σε ένα Γκουλντιανό πνεύμα ( και το εννοώ αυτό με την καλύτερη δυνατή έννοια), πρέπει όμως να τονίσω ότι και οι διάφορες παρεκκλίσεις της από αυτό το μοντέλο, όπως πχ. στην παραλλαγή αρ. 7, δεν ήταν λιγότερο πειστικές και εντυπωσιακές. Είναι, χωρίς συζήτηση, μια «σκεπτόμενη», στοχαστική ερμηνεία, η οποία με εντυπωσίασε πολύ, ακόμη και από άποψη πιανιστικής «τεχνικής». Σ ευχαριστώ πολύ που μου το έστειλες…» (απόσπασμα e-mail του Νοέμβρη του 2002 του Kevin Bazzana, PhD., στη μουσικολογία και ιστορία της μουσικής, πολύ γνωστό αρθρογράφο, εκδότη και ομιλητή, συγγραφέα 2 εξαιρετικών μελετών για τον μεγάλο Καναδό πιανίστα Glenn Gould: «Glenn Gould: the Performer in the Work«, και «Wondrous strange: the life and art of Glenn Gould«). Τον Δεκέμβριο του 2002 οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία – με τη συνεργασία της Πρεσβείας του Καναδά, του Διεθνούς Πολιτιστικού Κέντρου Athenaeum και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης – ένα διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του Glenn Gould στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το 2008 καθώς και το 2010, προσκλήθηκε στο Ραμπάτ, Μαρόκο, ως μέλος της κριτικής επιτροπής για τον 8ο και 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου “Her Royal Highness Princess Lalla Meryem”, εκπροσωπώντας επισήμως την Ελλάδα.