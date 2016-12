ΣΥΡΙΑ: Μαζικοί πανηγυρισμοί στο Χαλέπι – Συγκλονιστικές εικόνες που δεν δείχνουν τα κανάλια της «ενημέρωσης» (video)

Μαζικοί πανηγυρισμοί της ιστορικής νίκης σήμερα από το Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου.

Ούτε μία Δυτική κάμερα στο θέαμα!

In Pictures: Massive celebration of the historic victory live today from the University of #Aleppo. Not one Western camera in sight! #Syria pic.twitter.com/mYSfLhhyKr — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 20 Δεκεμβρίου 2016

Ανατριχιαστικές εικόνες από την Al-Hawash στην Κοιλάδα των Χριστιανών, στο Χομς.

Σε όλη τη Συρία, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων είναι λαμπροί.

Breathtaking: Al-Hawash in the Valley of Christians, Homs. All over #Syria, Christmas celebrations brightly emerge where Al-Qaeda used to be pic.twitter.com/tPOj8OEROC — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 21 Δεκεμβρίου 2016

Η πρόσφατα απελευθερωμένη πόλη του Χαλεπίου, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ζει στιγμές ευφορία λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Το βίντεο δείχνει χριστιανούς και μουσουλμάνους να γιορτάζουν ενώ φωτίζεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αντιπροσωπεύει το συμβολισμό για την ήττα των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών δυνάμεων στην πόλη. Ανάμεσα στο πλήθος, βλέπουμε σημαίες τηςΣυρίας, της Ρωσίας και της Χεζμπολάχ.

Victory in #Aleppo! The defeat of Al-Qaeda is celebrated by thousands of Syrians who raise the flag of their nation and salute their Army. pic.twitter.com/v6keSi1ce3 — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 21 Δεκεμβρίου 2016

infognomonpolitics.blogspot.gr